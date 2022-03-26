В заблокированном Славутиче замечена вражеская техника, а жители вышли на проукраинский митинг

Цитата

"Уважаемые горожане, мэр призывает в 9-00 выйти на площадь с украинской символикой, чтобы показать тем, кто зашел, нашу позицию", - такое сообщение было обнародовано сегодня на сайте городского совета Славутича в социальной сети.

По неофициальной информации, в город, который длительное время находится в осаде, зашли русские танки.

Пока известно, что в городе продолжался проукраинский митинг.