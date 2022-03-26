В заблокированном Славутиче замечена вражеская техника, а жители вышли на проукраинский митинг
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Славутиче замечены российские танки. Жители же города вышли на митинг под лозунгом "Славутич - это Украина!", СообщаетУНН.
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"Уважаемые горожане, мэр призывает в 9-00 выйти на площадь с украинской символикой, чтобы показать тем, кто зашел, нашу позицию", - такое сообщение было обнародовано сегодня на сайте городского совета Славутича в социальной сети.
По неофициальной информации, в город, который длительное время находится в осаде, зашли русские танки.
Пока известно, что в городе продолжался проукраинский митинг.