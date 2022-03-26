У заблокованому Славутичі помічено ворожу техніку, а мешканці вийшли на проукраїнський мітинг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Славутичі помічено російські танки. Мешканці ж міста вийшли на мітинг під гаслом «Славутич – це Україна!», повідомляє УНН.
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«Шановні славутичани, міський голова закликає о 9-00 вийти на площу міста з українською символікою, щоб показати тим, хто зайшов, нашу позицію», - такий допис був оприлюднений сьогодні на сторінці міської ради Славутича у соціальній мережі.
За неофіційною інформацією, до міста, яке тривалий час перебуває в облозі, зайшли російські танки.
Наразі відомо, що в місті тривав проукраїнський мітинг.