У заблокованому Славутичі помічено ворожу техніку, а мешканці вийшли на проукраїнський мітинг

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«Шановні славутичани, міський голова закликає о 9-00 вийти на площу міста з українською символікою, щоб показати тим, хто зайшов, нашу позицію», - такий допис був оприлюднений сьогодні на сторінці міської ради Славутича у соціальній мережі.

За неофіційною інформацією, до міста, яке тривалий час перебуває в облозі, зайшли російські танки.

Наразі відомо, що в місті тривав проукраїнський мітинг.