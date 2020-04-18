В ЮНИСЕФ призвали прекратить вооруженные конфликты ради борьбы с COVID-19 и защиты детей

"Сегодня 250 млн детей в мире живут в районах, пораженных конфликтом. Каждый и каждая из этих детей требует, чтобы стороны конфликта прислушивались к призыву Генерального секретаря ООН сложить оружие в рамках глобального прекращения огня для противодействия пандемии COVID-19. Каждый ребенок должен наконец быть в безопасности от насилия. Стороны конфликта не смогут бороться с COVID-19, пока воюют между собой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прошел почти месяц после призыва Генерального Секретаря, но жестокие конфликты в отдельных районах Афганистана, Буркина-Фасо, Йемене, Ливии, Мали, Сирии и Украины продолжаются.

"Прекращение огня может спасти жизни детей, страдающих от этих ужасных кошмаров. Глобальное прекращения огня защитило бы детей от убийств, увечья или необходимости покидать дома. Оно остановило бы нападения на такие жизненно важные объекты инфраструктуры, как медицинские учреждения и системы водоснабжения и санитарии. Оно дало уязвимом населению доступа к таким важным услуг, как здравоохранение - то есть, к услугам, которые являются ключевыми для остановки пандемии. Оно создало бы возможность взаимодействовать со сторонами конфликтов для безопасного освобождения детей из вооруженных сил и вооруженных групп", - добавляется в сообщении.

По данным ЮНИСКФ, были определенные положительные сдвиги, когда участники конфликтов в 11 странах уже взяли на себя обязательство прекратить боевые действия во время пандемии.

Тем не менее, нужно сделать гораздо больше, чтобы реально изменить жизнь детей:

- все стороны конфликта должны достичь договоренностей о прекращении огня и соблюдать их;

- органы власти и группы, контролирующие территории, должны способствовать открытому доступу гуманитарного персонала, чтобы мы могли охватить детей и семьи основными услугами, включая предоставление продуктов питания, здравоохранение, защита, водоснабжение и санитарию;

- вооруженные силы и вооруженные группы не должны препятствовать поставкам помощи и не имеют создавать препятствий людям, которые нуждаются в таких услугах. Всем гражданским лицам, находящимся под контролем правительственных или оппозиционных групп, следует разрешить получать помощь, которая является жизненно важной для их выживания и благосостояния;

- участники конфликтов должны освободить всех детей, содержащихся под стражей в связи с вооруженным конфликтом или соображениями национальной безопасности. Вооруженные силы и вооруженные группы также должны освобождать детей из своих рядов.

Сообщается, что во время, когда бои продолжаются, продолжается и молчаливое наступление COVID-19 на уязвимых детей и население, оказавшееся в эпицентре обоих кризисов.

Глобальное прекращение огня заложит модель сотрудничества и солидарности для противодействия COVID-19 - пандемии, которая угрожает всему человечеству, особенно наиболее уязвимым среди нас. Прекращение огня не только значительно улучшит наши шансы победить эту болезнь в краткосрочной перспективе. Оно также может заложить основы для прочного и устойчивого мира - и это коренным образом изменит жизнь детей и их будущее.

Напомним, ЮНИСЕФ и партнеры обеспокоены тем, что из-за введения карантина в Украине 42000 детей из интернатов вернулись к своим семьям, в которых не проверили условия для жизни.