В ЮНИСЕФ призвали прекратить вооруженные конфликты ради борьбы с COVID-19 и защиты детей

ukru
Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 17666 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 23967 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 35345 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 60177 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 98384 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104631 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130325 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130095 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 175397 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 122118 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

В Киевской области из-за вражеских дронов тревогу объявляли трижды: показали последствия атаки рф

5 марта, 07:19 • 95926 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102399 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 102117 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 58147 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 72392 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 35249 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

13:36 • 72398 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 132449 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 175395 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 160345 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

14:51 • 16195 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 58147 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 102117 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 102399 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 104366 просмотра
Актуальное
В ЮНИСЕФ призвали прекратить вооруженные конфликты ради борьбы с COVID-19 и защиты детей

В ЮНИСЕФ призвали прекратить вооруженные конфликты ради борьбы с COVID-19 и защиты детей

Киев  •  УНН

 • 11512 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В ЮНИСЕФ призывают сложить оружие в рамках глобального прекращения огня для противодействия пандемии COVID-19 и бороться с пандемией, а не между собой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЮНИСЕФ.

"Сегодня 250 млн детей в мире живут в районах, пораженных конфликтом. Каждый и каждая из этих детей требует, чтобы стороны конфликта прислушивались к призыву Генерального секретаря ООН сложить оружие в рамках глобального прекращения огня для противодействия пандемии COVID-19. Каждый ребенок должен наконец быть в безопасности от насилия. Стороны конфликта не смогут бороться с COVID-19, пока воюют между собой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прошел почти месяц после призыва Генерального Секретаря, но жестокие конфликты в отдельных районах Афганистана, Буркина-Фасо, Йемене, Ливии, Мали, Сирии и Украины продолжаются.

"Прекращение огня может спасти жизни детей, страдающих от этих ужасных кошмаров. Глобальное прекращения огня защитило бы детей от убийств, увечья или необходимости покидать дома. Оно остановило бы нападения на такие жизненно важные объекты инфраструктуры, как медицинские учреждения и системы водоснабжения и санитарии. Оно дало уязвимом населению доступа к таким важным услуг, как здравоохранение - то есть, к услугам, которые являются ключевыми для остановки пандемии. Оно создало бы возможность взаимодействовать со сторонами конфликтов для безопасного освобождения детей из вооруженных сил и вооруженных групп", - добавляется в сообщении.

По данным ЮНИСКФ, были определенные положительные сдвиги, когда участники конфликтов в 11 странах уже взяли на себя обязательство прекратить боевые действия во время пандемии.

Тем не менее, нужно сделать гораздо больше, чтобы реально изменить жизнь детей:

- все стороны конфликта должны достичь договоренностей о прекращении огня и соблюдать их;

- органы власти и группы, контролирующие территории, должны способствовать открытому доступу гуманитарного персонала, чтобы мы могли охватить детей и семьи основными услугами, включая предоставление продуктов питания, здравоохранение, защита, водоснабжение и санитарию;

- вооруженные силы и вооруженные группы не должны препятствовать поставкам помощи и не имеют создавать препятствий людям, которые нуждаются в таких услугах. Всем гражданским лицам, находящимся под контролем правительственных или оппозиционных групп, следует разрешить получать помощь, которая является жизненно важной для их выживания и благосостояния;

- участники конфликтов должны освободить всех детей, содержащихся под стражей в связи с вооруженным конфликтом или соображениями национальной безопасности. Вооруженные силы и вооруженные группы также должны освобождать детей из своих рядов.

Сообщается, что во время, когда бои продолжаются, продолжается и молчаливое наступление COVID-19 на уязвимых детей и население, оказавшееся в эпицентре обоих кризисов.

Глобальное прекращение огня заложит модель сотрудничества и солидарности для противодействия COVID-19 - пандемии, которая угрожает всему человечеству, особенно наиболее уязвимым среди нас. Прекращение огня не только значительно улучшит наши шансы победить эту болезнь в краткосрочной перспективе. Оно также может заложить основы для прочного и устойчивого мира - и это коренным образом изменит жизнь детей и их будущее.

Напомним, ЮНИСЕФ и партнеры обеспокоены тем, что из-за введения карантина в Украине 42000 детей из интернатов вернулись к своим семьям, в которых не проверили условия для жизни.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы