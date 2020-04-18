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У ЮНІСЕФ закликали припинити збройні конфлікти заради боротьби з COVID-19 та захисту дітей

У ЮНІСЕФ закликали припинити збройні конфлікти заради боротьби з COVID-19 та захисту дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У ЮНІСЕФ закликають скласти зброю у межах глобального припинення вогню для протидії пандемії COVID-19 та боротися з пандеміє, а не між собою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЮНІСЕФ.

"Сьогодні 250 мільйонів дітей в світі живуть у районах, уражених конфліктом. Кожен і кожна з цих дітей потребує, щоб сторони конфлікту прислухалися до заклику Генерального секретаря ООН скласти зброю у межах глобального припинення вогню для протидії пандемії COVID-19. Кожна дитина має нарешті бути в безпеці від насильства. Сторони конфлікту не зможуть боротися з COVID-19, поки воюють між собою", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що минув майже місяць після заклику Генерального Секретаря, але жорстокі конфлікти в окремих районах Афганістану, Буркіна-Фасо, Ємені, Лівії, Малі, Сирії та Україні продовжуються.

"Припинення вогню може врятувати життя дітей, що страждають від цих жахливих кошмарів. Глобальне припинення вогню захистило б дітей від вбивств, каліцтва чи необхідності залишати домівки. Воно зупинило б напади на такі життєво важливі об’єкти інфраструктури, як медичні установи та системи водопостачання та санітарії. Воно б дало вразливому населенню доступу до таких важливих послуг, як охорона здоров'я – тобто, до послуг, які є ключовими для зупинки пандемії. Воно створило б можливість взаємодіяти зі сторонами конфліктів для безпечного звільнення дітей із збройних сил та озброєних груп", - додається у повідомленні.

За даними ЮНІСКФ, були певні позитивні зрушення, коли учасники конфліктів у 11 країнах вже взяли на себе зобов’язання припинити бойові дії під час пандемії.

Тим не менш, потрібно зробити набагато більше, щоб реально змінити життя дітей:

- всі сторони конфлікту повинні досягти домовленостей про припинення вогню і дотримуватися їх;

- органи влади та групи, що контролюють території, повинні сприяти відкритому доступу гуманітарного персоналу, щоб ми могли охопити дітей та сім’ї основними послугами, включаючи надання продуктів харчування, охорону здоров'я, захист, водопостачання та санітарію;

- збройні сили та озброєні групи не повинні перешкоджати постачанню допомоги та не мають створювати перешкод людям, які потребують таких послуг. Всім цивільним особам, що знаходяться під контролем урядових чи опозиційних груп, слід дозволити отримувати допомогу, яка є життєво важливою для їхнього виживання та добробуту;

- учасники конфліктів повинні звільнити усіх дітей, які утримуються під вартою в зв’язку із збройним конфліктом чи міркуваннями національної безпеки. Збройні сили та озброєні групи також повинні звільняти дітей із своїх лав.

Повідомляється, що у час, коли бої продовжуються, продовжується і мовчазний наступ COVID-19 на вразливих дітей та населення, що опинилося в епіцентрі обох криз.

Глобальне припинення вогню закладе модель співпраці та солідарності для протидії COVID-19 – пандемії, яка загрожує всьому людству, особливо найуразливішим серед нас. Припинення вогню не лише значно покращить наші шанси перемогти цю хворобу в короткостроковій перспективі. Воно також може закласти основи для міцного і сталого миру – і це докорінним чином змінить життя дітей та їх майбутнє.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ та партнери стурбовані тим, що через введення карантину в Україні 42 тисячі дітей з інтернатів повернулись до своїх родин, у яких не перевірили умови для життя.

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