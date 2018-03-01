В Европе непогода унесла жизни более 50 человек

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58484 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70129 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73055 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105837 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99725 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104287 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111285 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117058 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122740 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134233 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Европе непогода унесла жизни более 50 человек

В Европе непогода унесла жизни более 50 человек

Киев  •  УНН

 • 7612 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Снежные бури, которые стали неожиданностью для спокойного климата большей части Европы в это время года, по состоянию на утро четверга унесли жизни уже более полусотни человек в регионе, заблокировали движение транспорта и заставили сотни учреждений прекратить работу на неопределенный срок, передает УНН со ссылкой на Corridor Gazette.

Европейские гидрометеоцентры прогнозируют, что холодная погода продлится в части региона как минимум до вечера четверга.

Число жертв продолжает расти, пишет издание. Больше всего от непогоды пострадали в Польше, где количество жертв в четверг возросло до 21 человек.

Кроме того, за последние дни в Чехии зафиксировано шесть смертей, пять в Литве, по четыре - во Франции и Словакии, три в Испании, по две в Италии, Сербии, Румынии и Словении, по одному в Великобритании и Нидерландах.

В зоне риска в таких условиях, отметили во Всемирной организации здравоохранения, находятся люди с простудными заболеваниями, в частности старики, дети и лица, страдающие от хронических заболеваний или физических или психических недугов, а также бедные, бездомные и мигранты.

Как сообщал УНН, непогода вызвала сбой в работе крупнейших аэропортов Европы.

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