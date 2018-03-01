В Европе непогода унесла жизни более 50 человек

Европейские гидрометеоцентры прогнозируют, что холодная погода продлится в части региона как минимум до вечера четверга.

Число жертв продолжает расти, пишет издание. Больше всего от непогоды пострадали в Польше, где количество жертв в четверг возросло до 21 человек.

Кроме того, за последние дни в Чехии зафиксировано шесть смертей, пять в Литве, по четыре - во Франции и Словакии, три в Испании, по две в Италии, Сербии, Румынии и Словении, по одному в Великобритании и Нидерландах.

В зоне риска в таких условиях, отметили во Всемирной организации здравоохранения, находятся люди с простудными заболеваниями, в частности старики, дети и лица, страдающие от хронических заболеваний или физических или психических недугов, а также бедные, бездомные и мигранты.

Как сообщал УНН, непогода вызвала сбой в работе крупнейших аэропортов Европы.