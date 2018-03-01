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У Європі негода забрала життя понад 50 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Снігові бурі, які стали несподіванкою для спокійного клімату більшої частини Європи в цю пору року, станом на ранок четверга забрали життя вже більше ніж півсотні осіб в регіоні, заблокували рух транспорту та змусили сотні установ припинити роботу на невизначений термін, передає УНН з посиланням на Corridor Gazette.

Європейські гідрометеоцентри прогнозують, що холодна погода триватиме в частині регіону щонайменше до вечора четверга.

Кількість жертв продовжує зростати, пише видання. Найбільше від негоди постраждали в Польщі, де кількість жертв у четвер зросла до 21 осіб.

Крім того, за останні дні в Чехії зафіксовано шість смертей, п’ять у Литві, по чотири — у Франції та Словаччині, три в Іспанії, по дві в Італії, Сербії, Румунії та Словенії, по одному в Британії та Нідерландах.

У зоні ризику в таких обставинах, зазначили у Всесвітній організації охорони здоров’я, перебувають люди із простудними захворюваннями, зокрема люди похилого віку, діти та особи, які страждають від хронічних захворювань або фізичних чи психічних недуг, а також бідні, бездомні та мігранти.

Як повідомляв УНН, негода спричинила збій в роботі найбільших аеропортів Європи.

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