У Європі негода забрала життя понад 50 людей

КИЇВ. 1 березня. УНН. Снігові бурі, які стали несподіванкою для спокійного клімату більшої частини Європи в цю пору року, станом на ранок четверга забрали життя вже більше ніж півсотні осіб в регіоні, заблокували рух транспорту та змусили сотні установ припинити роботу на невизначений термін, передає УНН з посиланням на Corridor Gazette.