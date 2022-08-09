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В Еврокомиссии прокомментировали возможное прекращение выдачи виз россиянам

В Еврокомиссии прокомментировали возможное прекращение выдачи виз россиянам

Киев • УНН

 • 144038 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Европейской комиссии готовы обсуждать дальнейшие санкции против рф в случае такой необходимости, но не имеют конкретных комментариев относительно возможного прекращения выдачи виз россиянам как потенциального ограничения. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста во время брифинга в Брюсселе, пишет УНН.

Цитата

"Что я могу вам сказать по поводу санкций, то это то, что мы, конечно, в принципе готовы расширить наш ответ на противоправные действия россии против Украины. (...) Мы всегда говорим, что готовы рассмотреть дальнейшие санкции... Но пока у нас нет конкретных комментариев по поводу возможных будущих санкций, как всегда", - сказала Подеста.

Детали

Также она напомнила, что когда речь идет о санкциях и их введении, то это компетенция государств-членов, и что ЕС уже принял семь санкционных пакетов.

"Визовый кодекс относительно краткосрочных виз не предусматривает какой-либо процедуры отказа в выдаче визы", - сказала также представитель ЕК Анита Хиппер.

По ее словам, всегда есть случаи, когда виза должна быть выдана. Например, по гуманитарным целям, или журналистам или диссидентам.

"Но от государства-члена зависит, как оно рассмотрит каждый запрос на краткосрочную визу", - добавила она.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из способов помешать россии аннексировать территории Украины состоит в том, чтобы западные страны объявили, что в ответ они запретят въезд всем российским гражданам.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала запретить выдавать россиянам туристические визы.

С аналогичным призывом выступила и премьер-министр Финляндии Санна Марин. В интервью Yle она сказала, что Совет ЕС мог бы рассмотреть вариант наложения санкций на российский туризм до тех пор, пока длится война.

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