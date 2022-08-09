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У Єврокомісії прокоментували можливе припинення видачі віз росіянам

У Єврокомісії прокоментували можливе припинення видачі віз росіянам

Київ • УНН

 • 144043 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Європейській комісії готові обговорювати подальші санкції проти рф у разі такої потреби, але не мають конкретних коментарів щодо можливого припинення видачі віз росіянам як потенційного обмеження. Про це заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста під час брифінгу у Брюсселі, пише УНН.

Цитата

"Що я можу вам сказати щодо санкцій, то це те, що ми, звичайно, в принципі готові розширити нашу відповідь на протиправні дії росії проти України. (...) Ми завжди говоримо, що готові розглянути подальші санкції... Але поки що у нас немає конкретних коментарів щодо можливих майбутніх санкцій, як завжди", - сказала Подеста.

Деталі

Також вона нагадала, що коли йдеться про санкції і їх запровадження, то це є компетенцією держав-членів, і що ЄС уже ухвалив сім санкційних пакетів.

"Візовий кодекс щодо короткострокових віз не передбачає якої-небудть процедури відмови у видачі візи", - сказала також речниця ЄК Аніта Гіппер.

З її слів, завжди є випадки, коли віза має бути видана. Наприклад, з гуманітарних цілей, або журналістам чи дисидентам.

"Але від держави-члена залежить, як вона розгляне кожен запит на короткострокову візу", - додала вона.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що один із способів завадити росії анексувати території України полягає в тому, щоб західні країни оголосили, що у відповідь вони заборонять в'їзд усім російським громадянам.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала заборонити видавати росіянам туристичні візи.

З аналогічним закликом виступила і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. В інтерв'ю Yle вона сказала, що Рада ЄС могла б розглянути варіант накладення санкцій на російський туризм до того часу, доки триває війна.

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