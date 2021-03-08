В Еврокомиссии ожидают с апреля ежемесячно получать 100 млн доз вакцин от коронавируса

Цитата

“С апреля количество (поставки доз вакцин), согласно планам производителей, удвоится”, — пообещала фон дер Ляйен. По ее словам, это связано, в частности, тем, что ожидается одобрение использования в ЕС новых вакцин. Глава ЕК сказала, что рассчитывает на получение “во втором квартале в среднем около 100 млн доз в месяц, в целом 300 млн (доз) до конца июня”.

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Детали

Stuttgarter Nachrichten отмечает, что в свете таких планов на Германию будут приходиться около 20 млн доз препаратов от коронавируса в месяц. С начала вакцинации в конце декабря по состоянию на 5 марта были привиты почти 5 млн жителей Германии. Из них примерно половина получила вторую инъекцию. В ФРГ, как и во всем ЕС, пока допущены к применению вакцины от консорциума BioNTech и Pfizer, компаний Moderna и AstraZeneca.

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Дополнение

Как ожидается, 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать допуск препарата от Johnson & Johnson.