У Єврокомісії очікують з квітня щомісяця отримувати 100 млн доз вакцин від коронавірусу

Цитата

“З квітня кількість (поставок доз вакцин), відповідно до планів виробників, подвоїться”, — пообіцяла фон дер Ляєн. За її словами, це пов’язано, зокрема, з тим, що очікується схвалення використання в ЄС нових вакцин. Глава ЄК сказала, що розраховує на отримання “у другому кварталі в середньому близько 100 млн доз на місяць, в цілому 300 млн (доз) до кінця червня”.

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Деталі

Stuttgarter Nachrichten зазначила, що в світлі таких планів на Німеччину будуть припадати близько 20 млн доз препаратів від коронавірусу в місяць. З початку вакцинації в кінці грудня за станом на 5 березня були щеплені майже 5 млн жителів Німеччини. З них приблизно половина отримала другу ін’єкцію. У ФРН, як і у всьому ЄС, поки допущені до застосування вакцини від консорціуму BioNTech і Pfizer, компаній Moderna і AstraZeneca.

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Доповнення

Як очікується, 11 березня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) може рекомендувати допуск препарату від Johnson & Johnson.