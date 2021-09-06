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В ЕС в среду одобрят продление персональных санкций против России из-за Крыма - СМИ

В ЕС в среду одобрят продление персональных санкций против России из-за Крыма - СМИ

Киев  •  УНН

 • 18354 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Послы Европейского Союза в среду, 8 сентября, планируют одобрить продление персональных санкций против России, введенных после незаконной оккупации Крыма в 2014 году. Об этом в своем Twitter сообщает корреспондент “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата:

"Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет", чтобы продлить на шесть месяцев запрет на въезд и замораживание активов для 177 человек и 44 юридических лиц, которые, как считают, подорвали территориальную целостность Украины", - написал Йозвяк.

В прошлый раз ЕС продлил эти персональные санкции против РФ за нарушение территориальной целостности Украины до 15 сентября 2021 года.

Добавим

В июле этого года в Европейском Союзе утвердили продление экономических санкций против России в ответ на умышленную дестабилизацию Украины. Отмечалось, что решение Совета ЕС следует после последней оценки состояния имплементации Минских соглашений.

Позднее к решению ЕС о продлении санкций против РФ из-за аннексии Крыма присоединились Норвегия, Северная Македония, Албания, Украина и Грузия.

Дополнение

С марта 2014 года ЕС накладывает ограничительные меры против России, в том числе против определенных секторов российской экономики и индивидуальные ограничительные меры, в ответ на умышленную дестабилизацию Украины и незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя.

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