У ЄС в середу схвалять продовження персональних санкцій проти Росії через Крим - ЗМІ

Цитата:

"Посли ЄС в середу дадуть "зелене світло", щоб продовжити на шість місяців заборону на в'їзд і заморожування активів для 177 осіб і 44 юридичних осіб, які, як вважають, підірвали територіальну цілісність України", - написав Йозвяк.

Минулого разу ЄС продовжив ці персональні санкції проти РФ за порушення територіальної цілісності України до 15 вересня 2021 року.

Додамо

У липні цього року в Європейському Союзі затвердили продовження економічних санкцій проти Росії у відповідь на навмисну дестабілізацію України. Зазначалося, що рішення Ради ЄС слідує після останньої оцінки стану імплементації Мінських угод.

Пізніше до рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ через анексію Криму приєдналися Норвегія, Північна Македонія, Албанія, Україна і Грузія.

Доповнення

З березня 2014 року ЄС накладає обмежувальні заходи проти Росії, у тому числі проти певних секторів російської економіки і індивідуальні обмежувальні заходи, у відповідь на навмисну дестабілізацію України та незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя.