В ЕС ищут соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной - Politico

ukru
08:24 • 6680 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 38532 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 106469 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 73750 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 118959 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 116976 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107376 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102111 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113026 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132929 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 87329 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 49737 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 78779 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 104693 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 36515 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 181239 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 211826 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 152203 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 158533 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 194822 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 91003 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107656 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 124264 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159649 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 166293 просмотра
Актуальное
В ЕС ищут соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной - Politico

В ЕС ищут соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной - Politico

Киев • УНН

 • 1205490 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Дипломаты ЕС до сих пор пытаются убедить страны Восточной Европы продлить беспошлинный доступ для продукции из Украины на рыное ЕС еще на год, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Дипломаты ЕС стремятся заключить соглашение с восточными странами ЕС по сельскому хозяйству, чтобы продлить беспошлинный доступ Украины к рынку ЕС еще на год", - говорится в сообщении.

Дипломаты, как указано, предупреждают, что решение о продлении этого соглашения, которое было отложено в последнюю минуту, "становится проверкой доверия к ЕС". "Неспособность расширить доступ к рынку поставит под сомнение обещания Брюсселя помочь Украине на пути к вступлению в ЕС", - замечает издание.

Ожидалось, что послы ЕС проголосуют за продление беспошлинной торговли с Украиной в среду, но, по словам двух дипломатов и одного чиновника, голосование было перенесено на пятницу.

"Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и Болгария призвали вновь ввести пошлины на украинскую агропродовольственную продукцию. В то время как несколько послов "западного ЕС" были готовы проголосовать за продление квалифицированным большинством (подавляя оппонентов), шведское председательство в Совете ЕС и (Евро)комиссия все еще надеются заключить соглашение с восточными", - говорится в статье.

"У ЕС остается мало времени для продления беспошлинного доступа для Украины, который заканчивается в начале июня, но должен быть одобрен (Евро)парламентом после согласия послов ЕС", - отмечает издание.

"Пятница - самая поздняя возможная дата голосования, чтобы получить одобрение (Евро)парламента до того, как нынешний режим закончится", - сказал один из дипломатов ЕС.

Дополнение

ЕС отменил на год все пошлины на украинский экспорт в июне прошлого года.

В правительстве указывали, что Украина рассчитывает на продление срока действия беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года.

Впоследствии в ЕС начали выдвигать инициативу относительно возможной импортной пошлины на украинское зерно.

Тем временем в Европарламенте поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной на год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаАгроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы