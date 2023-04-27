В ЕС ищут соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной - Politico

Детали

"Дипломаты ЕС стремятся заключить соглашение с восточными странами ЕС по сельскому хозяйству, чтобы продлить беспошлинный доступ Украины к рынку ЕС еще на год", - говорится в сообщении.

Дипломаты, как указано, предупреждают, что решение о продлении этого соглашения, которое было отложено в последнюю минуту, "становится проверкой доверия к ЕС". "Неспособность расширить доступ к рынку поставит под сомнение обещания Брюсселя помочь Украине на пути к вступлению в ЕС", - замечает издание.

Ожидалось, что послы ЕС проголосуют за продление беспошлинной торговли с Украиной в среду, но, по словам двух дипломатов и одного чиновника, голосование было перенесено на пятницу.

"Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и Болгария призвали вновь ввести пошлины на украинскую агропродовольственную продукцию. В то время как несколько послов "западного ЕС" были готовы проголосовать за продление квалифицированным большинством (подавляя оппонентов), шведское председательство в Совете ЕС и (Евро)комиссия все еще надеются заключить соглашение с восточными", - говорится в статье.

"У ЕС остается мало времени для продления беспошлинного доступа для Украины, который заканчивается в начале июня, но должен быть одобрен (Евро)парламентом после согласия послов ЕС", - отмечает издание.

"Пятница - самая поздняя возможная дата голосования, чтобы получить одобрение (Евро)парламента до того, как нынешний режим закончится", - сказал один из дипломатов ЕС.

Дополнение

ЕС отменил на год все пошлины на украинский экспорт в июне прошлого года.

В правительстве указывали, что Украина рассчитывает на продление срока действия беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года.

Впоследствии в ЕС начали выдвигать инициативу относительно возможной импортной пошлины на украинское зерно.

Тем временем в Европарламенте поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной на год.