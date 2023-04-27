В ЕС ищут соглашения о продлении беспошлинной торговли с Украиной - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Дипломаты ЕС до сих пор пытаются убедить страны Восточной Европы продлить беспошлинный доступ для продукции из Украины на рыное ЕС еще на год, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
"Дипломаты ЕС стремятся заключить соглашение с восточными странами ЕС по сельскому хозяйству, чтобы продлить беспошлинный доступ Украины к рынку ЕС еще на год", - говорится в сообщении.
Дипломаты, как указано, предупреждают, что решение о продлении этого соглашения, которое было отложено в последнюю минуту, "становится проверкой доверия к ЕС". "Неспособность расширить доступ к рынку поставит под сомнение обещания Брюсселя помочь Украине на пути к вступлению в ЕС", - замечает издание.
Ожидалось, что послы ЕС проголосуют за продление беспошлинной торговли с Украиной в среду, но, по словам двух дипломатов и одного чиновника, голосование было перенесено на пятницу.
"Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и Болгария призвали вновь ввести пошлины на украинскую агропродовольственную продукцию. В то время как несколько послов "западного ЕС" были готовы проголосовать за продление квалифицированным большинством (подавляя оппонентов), шведское председательство в Совете ЕС и (Евро)комиссия все еще надеются заключить соглашение с восточными", - говорится в статье.
"У ЕС остается мало времени для продления беспошлинного доступа для Украины, который заканчивается в начале июня, но должен быть одобрен (Евро)парламентом после согласия послов ЕС", - отмечает издание.
"Пятница - самая поздняя возможная дата голосования, чтобы получить одобрение (Евро)парламента до того, как нынешний режим закончится", - сказал один из дипломатов ЕС.
Дополнение
ЕС отменил на год все пошлины на украинский экспорт в июне прошлого года.
В правительстве указывали, что Украина рассчитывает на продление срока действия беспошлинной торговли с ЕС до конца 2024 года.
Впоследствии в ЕС начали выдвигать инициативу относительно возможной импортной пошлины на украинское зерно.
Тем временем в Европарламенте поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной на год.