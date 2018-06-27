В ЕС предлагают разместить в Украине лагеря беженцев в обмен на финпомощь - Мосийчук

"Осторожно - мигранты! Албания не согласится на центры для беженцев даже ради членства в ЕС. Это я понимаю, защита национальных интересов!.. В то же время Европейский Союз обсуждает возможность создания центров для беженцев за пределами ЕС. И здесь внимание! Я имею достоверную информацию, что чиновники ЕС предлагают украинским чиновникам разместить лагеря для мигрантов в нашей стране и вместо этого предоставить Украине какую микрофинансовую финансовую помощь!" - отметил нардеп в Facebook.

По его словам, "Радикальная партия Олега Ляшко" выступает категорически против, даже против таких переговоров. "Нечего превращать Украину в резервацию", - добавил Мосийчук.

"Надо развивать собственную экономику, возрождать промышленность и сельское хозяйство, создавать новые рабочие места, тем самым давая людям работу. Мы должны работать на то, чтобы вернуть домой те миллионы украинцев, которые были вынуждены уехать куда глаза глядят в поисках заработка, а не заселять украинскую землю чужаками!" - подчеркнул он.