У ЄС пропонують розмістити в Україні табори біженців в обмін на фіндопомогу - Мосійчук

"Обережно - мігранти! Албанія не погодиться на центри для біженців навіть заради членства у ЄС. Оце я розумію, захист національних інтересів!.. У той же час Європейський Союз обговорює можливість створення центрів для біженців за межами ЄС. І тут увага! Я маю достовірну інформацію, що чиновники ЄС пропонують українським урядовцям розмістити табори для мігрантів в нашій країні і натомість надати Україні якусь мікрофінансову фінансову допомогу!", - зазначив нардеп у Facebook.

З його слів "Радикальна партія Олега Ляшка" виступає категорично проти, навіть проти таких переговорів. "Нема чого перетворювати Україну на резервацію", - додав Мосійчук.

"Треба розвивати власну економіку, відроджувати промисловість і сільське господарство, створювати нові робочі місця, тим самим даючи людям роботу. Ми маємо працювати на те, щоб повернути додому ті мільйони українців, що були змушені поїхати світ за очі в пошуках заробітку, а не заселяти українську землю чужинцями!" - наголосив він.