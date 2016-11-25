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В ЕС сообщили, какую помощь Украина получит после саммита

Киев • УНН

 • 8346 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Европейская комиссия на 18-м саммите Украина-ЕС утвердила очередные компоненты всеобъемлющего пакета поддержки ответственного и открытого управления в Украине со стороны ЕС, общий бюджет такой помощи составляет более 300 млн евро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

В ЕС сообщили, какую помощь Украина получит после саммита

"На 18-м саммите Украина-ЕС Европейская комиссия утвердила очередные компоненты всеобъемлющего пакета поддержки ответственного и открытого управления в Украине со стороны ЕС. Общий бюджет всех компонентов помощи составляет более 300 млн евро", - говорится в сообщении.

Указано, что на саммите было подписано соглашение по программе борьбы с коррупцией, на которую выделено 15 млн евро. "Позже в этом году предоставят 104 миллиона евро на поддержку реформы государственного управления, а также 52,5 миллиона евро для улучшения ситуации с верховенством права. Эти меры являются последовательной частью ряда программ поддержки реформ, в которые уже входит поддержка децентрализации и, со следующего года , реформы управления государственными финансами", - добавили в представительстве.

"Это новое финансирование является свидетельством постоянной поддержки Европейским Союзом процесса реформ в Украине и основных, постоянных изменений в управлении страной. ЕС стремится к построению более эффективной системы управления в Украине, а также укреплению экономических реформ, чтобы сделать Украину сильнее, богаче и более стабильной страной", - отметил во время саммита комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

Указано, что все три новые программы были созданы группой поддержки Украины ЕК и представительством ЕС в Украине в тесном сотрудничестве со странами-членами ЕС.

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