У ЄС повідомили, яку допомогу Україна отримає після саміту

"На 18-му саміті Україна-ЄС Європейська комісія затвердила чергові компоненти всеохопного пакету підтримки відповідального та відкритого урядування в Україні з боку ЄС. Загальний бюджет усіх компонентів допомоги складає понад 300 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що на саміті була підписана угода щодо програми боротьби з корупцією, на яку виділено 15 мільйонів євро. "Пізніше цього року буде надано 104 мільйони євро на підтримку реформи державного управління, а також 52,5 мільйони євро для поліпшення ситуації з верховенством права. Ці заходи є послідовною частиною низки програм підтримки реформ, до якого уже входить підтримка децентралізації та, з наступного року, реформи управління державними фінансами", - додали у представництві.

“Це нове фінансування є свідченням постійної підтримки Європейським Союзом процесу реформ в Україні та засадничих, сталих змін в управлінні країною. ЄС прагне побудови більш ефективної системи урядування в Україні, а також зміцнення економічних реформ, щоб зробити Україну сильнішою, заможнішою та стабільнішою країною”, — зазначив під час саміту комісар ЄС з питань європейської політики сусідства і перемовин про розширення Йоганнес Хан.

Вказано, усі три нові програми були створені групою підтримки України ЄК та представництвом ЄС в Україні у тісній співпраці із країнами-членами ЄС.