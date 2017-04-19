В ЕС подпишут предоставления Украине "безвиза" скорее всего до 18 мая - В.Пристайко

"26 апреля скорее всего Комитет постоянных представителей ЕС подтвердит результаты этого триалога европейской институции по предоставлению Украине безвизового режима. 11 мая скорее всего этот вопрос будет подан на принятие Совету ЕС. И в ближайшие даты 11-15, возможно, 18 мая состоится подписание. Подписывать будет председатель парламента и мальтийское председательство", - рассказал он.

Также, по словам В.Пристайко, после этого несколько дней уйдет на публикацию этого документа.

"С момента публикации через 20 дней, необходимых структуре ЕС привести в соответствие все пограничные регламенты, с этого момента Украина официально приобретет статус страны, граждане которой могут пересекать границы ЕС или шенгенской зоны без виз", - отметил он.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза" . Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украина в начале лета.