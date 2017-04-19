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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36294 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101065 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153734 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115327 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115871 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112177 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104033 просмотра

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В ЕС подпишут предоставления Украине "безвиза" скорее всего до 18 мая - В.Пристайко

В ЕС подпишут предоставления Украине "безвиза" скорее всего до 18 мая - В.Пристайко

Киев  •  УНН

 • 18325 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Европейском Союзе скорее всего подпишут предоставление Украине безвизового режима до 18 мая. Об этом на заседании правительства сказал первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"26 апреля скорее всего Комитет постоянных представителей ЕС подтвердит результаты этого триалога европейской институции по предоставлению Украине безвизового режима. 11 мая скорее всего этот вопрос будет подан на принятие Совету ЕС. И в ближайшие даты 11-15, возможно, 18 мая состоится подписание. Подписывать будет председатель парламента и мальтийское председательство", - рассказал он.

Также, по словам В.Пристайко, после этого несколько дней уйдет на публикацию этого документа.

"С момента публикации через 20 дней, необходимых структуре ЕС привести в соответствие все пограничные регламенты, с этого момента Украина официально приобретет статус страны, граждане которой могут пересекать границы ЕС или шенгенской зоны без виз", - отметил он.

Как сообщал УНН, триалог по визовой либерализации для Украины успешно завершился.

Добавим, ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза" . Совет ЕС одобрил механизм приостановления и "безвиза" для Грузии 27 февраля. Решение об отмене виз для Грузии подписали в Брюсселе 1 марта.

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Также напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решения вопроса "безвиза" Украина в начале лета.

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