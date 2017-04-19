У ЄС підпишуть надання Україні "безвізу" скоріш за все до 18 травня - В.Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Європейському Союзі скоріше за все підпишуть надання Україні безвізового режиму до 18 травня. Про це сказав на засіданні уряду перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко, передає кореспондент УНН.
"26 квітня скоріш за все Комітет постійних представників ЄС підтвердить результати цього тріалогу європейської інституції по наданню Україні безвізового режиму. 11 травня скоріш за все це питання буде подано на ухвалення Раді ЄС. І найближчими датами 11-15, можливо, 18 травня відбудеться підписання. Підписувати буде голова парламенту і мальтійське головування", - розповів він.
Також, за словами В.Пристайка, після цього кілька днів піде на публікацію цього документу.
"З моменту публікації через 20 днів, необхідних структурі ЄС привести у відповідність всі прикордонні регламенти, з цього моменту Україна офіціно набуде статусу країни, громадяни якої можуть перетинати кордони ЄС або шенгенської зони без віз", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, тріалог щодо візової лібералізації для України успішно завершився.
Додамо, раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Рада ЄС схвалила механізм призупинення і “безвіз” для Грузії 27 лютого. Рішення про скасування віз для Грузії підписали в Брюсселі 1 березня.
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні.
Також нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.