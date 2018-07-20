В ЕС ожидают прозрачного расследования убийства Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В ЕС ожидают прозрачного расследования убийства журналиста Павла Шеремета и привлечения виновных лиц к ответственности. Об этом представительство ЕС сообщил на своей странице в Facebook во вторую годовщину убийства журналиста, передает УНН.
"Мы ожидаем, что украинская власть проведет прозрачное расследование этого преступления, чтобы привлечь ответственных лиц к ответственности. Прогресс в этом деле несомненно будет важным для общественного доверия к правоохранительным органам", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на сегодня по делу убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло два года назад, проведено более 20 экспертиз и опрошено десятки людей, о подозрение пока никому не сообщалось.
20 июля 2016 около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет.