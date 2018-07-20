У ЄС очікують прозорого розслідування убивства Шеремета

"Ми очікуємо, що українська влада проведе прозоре розслідування цього злочину, щоб притягнути відповідальних осіб до відповідальності. Прогрес у цій справі безсумнівно буде важливим для суспільної довіри до правоохоронних органів", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, станом на сьогодні у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося два роки тому, проведено понад 20 експертиз і опитано десятки людей, про підозру поки нікому не повідомлялось.



20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет.