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У ЄС очікують прозорого розслідування убивства Шеремета

У ЄС очікують прозорого розслідування убивства Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У ЄС очікують прозорого розслідування убивства журналіста Павла Шеремета та притягнення винних осіб до відповідальності. Про це представництво ЄС повідомило на своїй сторінці у Facebook у другу річницю вбивства журналіста, передає УНН.

"Ми очікуємо, що українська влада проведе прозоре розслідування цього злочину, щоб притягнути відповідальних осіб до відповідальності. Прогрес у цій справі безсумнівно буде важливим для суспільної довіри до правоохоронних органів", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, станом на сьогодні у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося два роки тому, проведено понад 20 експертиз і опитано десятки людей, про підозру поки нікому не повідомлялось.

20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет.

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