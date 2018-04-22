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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ереване полиция задержала лидера оппозиции Пашиняна

Киев • УНН

 • 10728 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Полиция начала массовые задержания митингующих на улице Арцаха в Ереване. Лидера оппозиционной парламентской фракции "Элк", главу партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна задержали, пишет местное издание Yerkramas, передает УНН.

В Ереване полиция задержала лидера оппозиции Пашиняна

Полиция применила спецсредства для сдерживания разгневанных силовыми действиями демонстрантов, пишут местные СМИ. Кроме того, правоохранители также задержали депутата НС, члена правления партии "Гражданский договор" Сасуна Микаеляна.

На данный момент в результате разгона среди демонстрантов есть один пострадавший, его увезли на машине "скорой помощи".

Как сообщал УНН, сегодня состоялись переговоры премьера Армении Сержа Саргсяна с с лидером оппозиции Пашиняном, которые в результате были сорваны Саргсяном.

Напомним, в Ереване уже несколько дней тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом Армении 10 лет.

Протесты проходят и в других крупных городах Армении.

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