У Єревані поліція затримала лідера опозиції Пашиняна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Поліція почала масові затримання мітингувальників на вулиці Арцах в Єревані. Лідера опозиційної парламентської фракції "Елк", главу партії "Цивільний договір" Нікола Пашиняна піддали приводу, пише місцеве видання Yerkramas, передає УНН.
Поліція застосувала спецзасоби для стримування розгніваних силовими діями демонстрантів, пишуть місцеві ЗМІ. Крім того, правоохоронці також затримали депутата НС, члена правління партії “Громадянський Договір” Сасуна Мікаєлян.
На даний момент внаслідок розгону серед демонстрантів є один постраждалий, його відвезли на машині “швидкої допомоги”.
Як повідомляв УНН, сьогодні відбулись переговори Прем’єра Вірменії Сержа Саргсяна з з лідером опозиції Пашиняном, які в результаті були зірвані Саргсяном.
Нагадаємо, у Єревані вже кілька днів тисячі людей протестують проти призначення прем’єр-міністром Сержа Сарґсяна, який був президентом Вірменії 10 років.
Протести відбуваються і в інших великих містах Вірменії.