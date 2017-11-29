В Йемене прогремел взрыв: 2 человека погибли, еще 4 пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. У здания министерства финансов Йемена в городе Аден взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой большой мощности. В результате инцидента два человека погибли, еще четверо пострадали, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“В результате взрыва погибли, по меньшей мере, два человека, еще четверо пострадали”, — говорится в сообщении.
Пострадавшие были госпитализированы.
Также указано, что взрыв был такой мощности, что нанес серьезный ущерб шестиэтажному зданию министерства финансов, задев и окна соседних домов.
Пока ни одна из террористических организаций ответственность за взрыв на себя не взяла.
Как сообщал УНН, в Тель-Авиве три человека погибли в результате взрыва в магазине.