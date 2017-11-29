В Йемене прогремел взрыв: 2 человека погибли, еще 4 пострадали

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4858 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5938 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84121 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76653 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89877 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120643 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115749 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146027 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107430 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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В Йемене прогремел взрыв: 2 человека погибли, еще 4 пострадали

В Йемене прогремел взрыв: 2 человека погибли, еще 4 пострадали

Киев  •  УНН

 • 12881 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. У здания министерства финансов Йемена в городе Аден взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой большой мощности. В результате инцидента два человека погибли, еще четверо пострадали, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“В результате взрыва погибли, по меньшей мере, два человека, еще четверо пострадали”, — говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы.

Также указано, что взрыв был такой мощности, что нанес серьезный ущерб шестиэтажному зданию министерства финансов, задев и окна соседних домов.

Пока ни одна из террористических организаций ответственность за взрыв на себя не взяла.

Как сообщал УНН, в Тель-Авиве три человека погибли в результате взрыва в магазине.

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