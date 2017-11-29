В Йемене прогремел взрыв: 2 человека погибли, еще 4 пострадали

“В результате взрыва погибли, по меньшей мере, два человека, еще четверо пострадали”, — говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы.

Также указано, что взрыв был такой мощности, что нанес серьезный ущерб шестиэтажному зданию министерства финансов, задев и окна соседних домов.

Пока ни одна из террористических организаций ответственность за взрыв на себя не взяла.

Как сообщал УНН, в Тель-Авиве три человека погибли в результате взрыва в магазине.