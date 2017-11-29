У Ємені пролунав вибух: 2 людини загинули, ще 4 постраждали

“В результаті вибуху загинули, щонайменше, дві людини, ще четверо постраждали”, — йдеться в повідомленні.

Постраждалих було шпиталізовано.

Також зазначено, що вибух був такої потужності, що завдав серйозної шкоди шестиповерховій будівлі міністерства фінансів, зачепивши вікна сусідніх будинків.

Наразі жодна з терористичних організацій відповідальності за вибух на себе не взяла.

Як повідомляв УНН, у Тель-Авіві три людини загинули внаслідок вибуху в магазині.