У Ємені пролунав вибух: 2 людини загинули, ще 4 постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Біля будівлі міністерства фінансів Ємену в місті Аден підірвали автомобіль, начинений вибухівкою великої потужності. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще четверо постраждали, передає УНН з посиланням на Reuters.
“В результаті вибуху загинули, щонайменше, дві людини, ще четверо постраждали”, — йдеться в повідомленні.
Постраждалих було шпиталізовано.
Також зазначено, що вибух був такої потужності, що завдав серйозної шкоди шестиповерховій будівлі міністерства фінансів, зачепивши вікна сусідніх будинків.
Наразі жодна з терористичних організацій відповідальності за вибух на себе не взяла.
Як повідомляв УНН, у Тель-Авіві три людини загинули внаслідок вибуху в магазині.