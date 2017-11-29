У Ємені пролунав вибух: 2 людини загинули, ще 4 постраждали

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Біля будівлі міністерства фінансів Ємену в місті Аден підірвали автомобіль, начинений вибухівкою великої потужності. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще четверо постраждали, передає УНН з посиланням на Reuters. 

“В результаті вибуху загинули, щонайменше, дві людини, ще четверо постраждали”, — йдеться в повідомленні.

Постраждалих було шпиталізовано.

Також зазначено, що вибух був такої потужності, що завдав серйозної шкоди шестиповерховій будівлі міністерства фінансів, зачепивши вікна сусідніх будинків.

Наразі жодна з терористичних організацій відповідальності за вибух на себе не взяла.

Як повідомляв УНН, у Тель-Авіві три людини загинули внаслідок вибуху в магазині.

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