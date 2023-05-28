В Египте раскопали мастерские по мумификации и древние гробницы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Египте раскопали мастерские по мумификации людей и животных, а также гробницы в древнем захоронении Саккара. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как отмечается, две крупные "мастерские бальзамирования" относятся к 30-й династии (380-343 гг. до н. э.) и эпохе Птолемеев (305-30 гг. до н. э.).
Раскопки были произведены вблизи святилища богини Бастет, примерно в 30 километрах к югу от Каира.
"Мы нашли мастерские по мумификации, одну для людей и одну для животных. Мы нашли все инструменты, которые они использовали (во время мумификации) в древние времена", - отметил глава Высшего совета древностей Египта.
В обеих мастерских были каменные ложа, глиняные горшки, ритуальные сосуды, натронная соль, которая является одним из основных ингредиентов для мумификации, и холст.
Благодаря раскопкам в Саккаре также были найдены две небольшие гробницы, принадлежавшие двум священникам.
Отмечается, что на стенах гробниц археологи нашли надписи о земледелии, охоте и другой повседневной деятельности.
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Напомним
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