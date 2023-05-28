У Єгипті розкопали майстерні з муміфікації та стародавні гробниці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Єгипті розкопали майстерні з муміфікації людей та тварин, а також гробниці в стародавньому похованні Саккара. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Як зазначається, дві великі "майстерні бальзамування" відносяться до 30-ї династії (380-343 рр. до н. е.) і епохи Птолемеїв (305-30 рр. до н. е.).
Розкопки були зроблені поблизу святилища богині Бастет, приблизно за 30 кілометрів на південь від Каїра.
"Ми знайшли майстерні з муміфікації, одну для людей і одну для тварин. Ми знайшли всі інструменти, які вони використовували (під час муміфікації) у стародавні часи", - зазначив голова Вищої ради старожитностей Єгипту.
В обох майстернях були кам’яні ложа, глиняні горщики, ритуальні посудини, натронна сіль, яка є одним із основних інгредієнтів для муміфікації, та полотно.
Завдяки розкопкам в Саккарі також були знайдені дві невеликі гробниці, що належали двом священикам.
Зазначається, що на стінах гробниць археологи знайшли написи про землеробство, полювання та іншу повсякденну діяльність.
Єгипет планує пізніше, цього року, урочисто відкрити Великий Єгипетський музей біля пірамід Гізи після завершення будівництва.
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