Дослідники виявили в Північному морі церкву легендарного затонулого міста Рунгхольт

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Археологам вдалося виявити на узбережжі Північного моря рештки кількох жителів і церкви Рунгхольта - фундамент будівлі розміром 40 на 15 метрів зберігся. Дослідники припускають, що церква під час існування міста була його центром, а сам Рунгхольт, імовірно, мав велике торговельне значення в Середні віки.

За словами фахівців, частини виявлених міських будівель серйозно постраждали за минулі 600 років - деякі будівлі вітер і хвилі знищили практично повністю.

Рунгхольт знаходився на захід від сучасного німецького міста Кіль. Історики вважають, що 16 січня 1362 року під час сильного шторму Рунгхольт накрили потужні хвилі. У місті прорвало греблю - тоді разом із Рунгхольтом зникли ще 14 поселень, тисячі людей загинули. До повені місто можна було назвати середньовічним мегаполісом: у ньому було до 500 будинків, у яких мешкало близько трьох тисяч людей.

"Жителі Рунгхольта жили переважно за рахунок торгівлі сіллю і бурштином. Вони підтримували зв'язки з іншими містами, аж до Іспанії, де в той час правили маври. Рунгхольт був барвистим і процвітаючим поселенням з гаванню. Там жили рибалки, фермери, торговці, ковалі та навіть священнослужителі, бо там була церква", - пояснює історикиня Таня Херман.

Вона підкреслює, що в записах данського короля Вальдемара II зафіксовано, що жителі Рунгхольта були одними з найбільших платників податків у регіоні - у сукупності вони віддавали близько 20% усього срібла, яке король збирав зі своїх підданих.

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