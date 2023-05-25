Исследователи обнаружили в Северном море церковь легендарного затонувшего города Рунгхольт

Детали

Археологам удалось обнаружить на побережье Северного моря остатки нескольких жителей и церкви Рунгхольта - фундамент здания размером 40 на 15 метров сохранился. Исследователи предполагают, что церковь во время существования города была его центром, а сам Рунгхольт, предположительно, имел большое торговое значение в Средние века.

По словам специалистов, части обнаруженных городских построек серьезно пострадали за прошедшие 600 лет - некоторые здания ветер и волны уничтожили практически полностью.

Рунгхольт находился к западу от современного немецкого города Киль. Историки считают, что 16 января 1362 года во время сильного шторма на Рунгхольт накрыли мощные волны. В городе прорвало плотину - тогда вместе с Рунгхольтом исчезли еще 14 поселений, тысячи людей погибли. До наводнения город можно было назвать средневековым мегаполисом: в нем было до 500 домов, в которых проживало около трех тысяч человек.

"Жители Рунгхольта жили преимущественно за счет торговли солью и янтарем. Они поддерживали связи с другими местами, вплоть до Испании, где в то время правили мавры. Рунгхольт был красочным и процветающим поселением с гаванью. Там жили рыбаки, фермеры, торговцы, кузнецы и даже священнослужители, потому что там была церковь", - объясняет историк Таня Херман.

Она подчеркивает, что в записях датского короля Вальдемара II зафиксировано, что жители Рунгхольта были одними из крупнейших налогоплательщиков в регионе - в совокупности они отдавали около 20% всего серебра, которое король собирал со своих подданных.

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