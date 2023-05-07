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В Египте обнаружен тоннель, который может привести к гробнице Клеопатры

В Египте обнаружен тоннель, который может привести к гробнице Клеопатры

Киев • УНН

 • 2618766 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Археологи обнаружили в Египте тоннель, предполагая, что он может привести к гробнице царицы Клеопатры VII и ее супруга Марка Антония, пишет УНН со ссылкой на ScienceAlert.

Детали

Тоннель был обнаружен в 2022 году под древними руинами храма, расположенного вдоль египетского побережья в древнем городе Тапосирис Магна.

Группа археологов наткнулась на массивное сооружение на глубине 13 метров под землей. Высота тоннеля 2 метра, он высечен сквозь толщу песчаника длиной 1 305 метров. Специалисты назвали его "геометрическим чудом".

Отмечается, что несмотря на то, что туннель частично погружен в воду, его предназначение остается неизвестным. Однако эксперты предполагают, что туннель может привести к обнаружению потерянной гробницы Клеопатры VII.

В ходе раскопок храма было обнаружено множество доказательств, которые указывают на то, что здесь может находиться гробница царицы и ее мужа.

Город Тапосирис-Магна основан Птолемеем II в 280 году до н. э. и был посвящен богам Осирису и Исиде, с которыми была тесно связана Клеопатра. В храме обнаружены монеты с изображениями Клеопатры и Александра Македонского, а также статуэтки богини.

Исследователи предполагают, что если гробница Клеопатры может находиться в Тапосирис-Магна, то, вероятнее всего, она на территории комплекса, похожего на греко-римские захоронения, найденные в храме.

Как пишет издание, на следующем этапе эксперты изучат Средиземное море, где в результате землетрясений с 320 по 1303 год н. э. в море обрушилась часть храма.

В этом районе также находится сеть туннелей, протянувшихся от озера Марьют до Средиземного моря, которые могут содержать важную информацию о древнем городе.

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