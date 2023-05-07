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У Єгипті виявлено тунель, що може вести до гробниці Клеопатри

У Єгипті виявлено тунель, що може вести до гробниці Клеопатри

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Археологи виявили в Єгипті тунель, припускаючи, що він може привести до гробниці цариці Клеопатри VII та її чоловіка Марка Антонія, пише УНН з посиланням на ScienceAlert.

Деталі

Тунель було виявлено 2022 року під стародавніми руїнами храму, розташованого вздовж єгипетського узбережжя в стародавньому місті Тапосіріс-Магна.

Група археологів натрапила на масивну споруду на глибині 13 метрів під землею. Висота тунелю 2 метри, він висічений крізь товщу пісковика довжиною 1 305 метрів. Фахівці назвали його "геометричним дивом".

Зазначається, що попри те, що тунель частково занурений у воду, його призначення залишається невідомим. Однак експерти припускають, що тунель може призвести до виявлення втраченої гробниці Клеопатри VII.

Під час розкопок храму було виявлено безліч доказів, які вказують на те, що тут може знаходитися гробниця цариці та її чоловіка.

Місто Тапосіріс-Магна засноване Птолемеєм II 280 року до н. е. і було присвячене богам Осірісу та Ісіді, з якими була тісно пов'язана Клеопатра. У храмі виявлено монети із зображеннями Клеопатри та Олександра Македонського, а також статуетки богині.

Дослідники припускають, що якщо гробниця Клеопатри може знаходитися в Тапосіріс-Магна, то, найімовірніше, вона на території комплексу, схожого на греко-римські поховання, знайдені в храмі.

Як пише видання, на наступному етапі експерти вивчать Середземне море, де внаслідок землетрусів із 320 до 1303 року н. е. у море впала частина храму.

У цьому районі також розташована мережа тунелів, що простягнулися від озера Мар'ют до Середземного моря, які можуть містити важливу інформацію про стародавнє місто.

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