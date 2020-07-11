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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122296 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124374 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119981 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 151234 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103020 просмотра

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В Египте приказали закрыть пляж, где накануне утонули более 10 человек

В Египте приказали закрыть пляж, где накануне утонули более 10 человек

Киев  •  УНН

 • 49275 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Прокуратура города Александрия распорядилась в субботу закрыть побережье Средиземного моря в Эль-Агами, где в пятницу утонули несколько человек. Об этом сообщил информационный портал Al Youm Al Sabea. Начато расследование, к ответственности привлечена администрация пляжа на территории комплекса “Палм-Бич”, где произошла трагедия, отмечает УНН.

Накануне рано утром компания молодых людей отправилась купаться в море в отсутствие патруля. Из-за пандемии все пляжи в стране были закрыты. Сейчас можно попасть лишь на пляжи при отелях и на частных территориях, а общественные по-прежнему не функционируют. В связи с этим многие стараются воспользоваться ранним временем суток либо уйти на отдаленные территории, где их никто не заметит, чтобы зайти в море, но такие пляжи не контролируются спасательными службами.

По информации полиции, когда начал тонуть подросток, ему на помощь бросились старшие товарищи, но и их затянуло подводным течением. В результате к настоящему моменту из воды извлечены тела семи погибших, еще двое числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Двое спасенных находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии. Возраст погибших — от 14 до 26 лет.

Участок побережья в районе Эль-Агами к западу от Александрии прозвали “берегом смерти” из-за частых несчастных случаев: купающиеся регулярно тонут там из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю погиб 21 человек, после чего местные власти запретили посещение пляжа, доступ к нему был перекрыт.

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