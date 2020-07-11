У Єгипті при спробі врятувати дитину в Середземному морі потонули 10 осіб

ukru
Ексклюзив
08:24 • 34229 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 82882 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 100238 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 163680 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 135928 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 145701 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 147220 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129126 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183153 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126245 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 102851 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 141418 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 122110 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 108431 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 108643 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 34229 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 82888 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 100241 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 82446 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 130224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103973 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 104628 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 122395 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138981 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 137060 перегляди
Актуальне
У Єгипті при спробі врятувати дитину в Середземному морі потонули 10 осіб

У Єгипті при спробі врятувати дитину в Середземному морі потонули 10 осіб

Київ • УНН

 • 49572 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Щонайменше 11 людей потонули в п'ятницю в Середземному морі в районі північної столиці Єгипту Александрії. Про це повідомив інформаційний портал Al Balad, передає УНН. Рятувальникам вдалося виявити тіла сімох людей, пошуки решти тривають.

Як розповіло видання Al Youm As Sabi, трагедія розігралася в компаунді “Палм-Біч”. На світанку велика компанія вийшла на пляж викупатися, в воді почала тонути дитина, рятувати його кинулися один за одним кілька людей, в результаті всі загинули. За даними адміністрації туризму і курортів північній столиці, інцидент стався в районі п’ятої години ранку на пляжі, закритому через пандемію і з цієї причини не оснащеному рятувальними службами.

Наразі заборону на відвідування пляжів і купання в морі зняті тільки для готелів та деяких приватних пляжів. Громадські пляжі як і раніше не доступні для відпочинку і купання. У поліції уточнили, що багато хто намагається піти на віддалені пляжі, де їх не помітить патруль, або виходять купатися в ранні години.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Миколаївській області під час негоди човен з рибалками віднесло у відкрите море

Тим часом ця ділянка узбережжя в районі Ель-Агами давно користується дурною славою, зазначає видання. Цю ділянку прозвали “берегом смерті” через частоту нещасних випадків. У 2018 році тільки за один тиждень там загинула 21 людина, після чого місцева влада заборонила користуватися пляжем, доступ до нього був перекритий.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32