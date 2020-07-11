У Єгипті при спробі врятувати дитину в Середземному морі потонули 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Щонайменше 11 людей потонули в п'ятницю в Середземному морі в районі північної столиці Єгипту Александрії. Про це повідомив інформаційний портал Al Balad, передає УНН. Рятувальникам вдалося виявити тіла сімох людей, пошуки решти тривають.
Як розповіло видання Al Youm As Sabi, трагедія розігралася в компаунді “Палм-Біч”. На світанку велика компанія вийшла на пляж викупатися, в воді почала тонути дитина, рятувати його кинулися один за одним кілька людей, в результаті всі загинули. За даними адміністрації туризму і курортів північній столиці, інцидент стався в районі п’ятої години ранку на пляжі, закритому через пандемію і з цієї причини не оснащеному рятувальними службами.
Наразі заборону на відвідування пляжів і купання в морі зняті тільки для готелів та деяких приватних пляжів. Громадські пляжі як і раніше не доступні для відпочинку і купання. У поліції уточнили, що багато хто намагається піти на віддалені пляжі, де їх не помітить патруль, або виходять купатися в ранні години.
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Тим часом ця ділянка узбережжя в районі Ель-Агами давно користується дурною славою, зазначає видання. Цю ділянку прозвали “берегом смерті” через частоту нещасних випадків. У 2018 році тільки за один тиждень там загинула 21 людина, після чого місцева влада заборонила користуватися пляжем, доступ до нього був перекритий.