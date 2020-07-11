У Єгипті при спробі врятувати дитину в Середземному морі потонули 10 осіб

Як розповіло видання Al Youm As Sabi, трагедія розігралася в компаунді “Палм-Біч”. На світанку велика компанія вийшла на пляж викупатися, в воді почала тонути дитина, рятувати його кинулися один за одним кілька людей, в результаті всі загинули. За даними адміністрації туризму і курортів північній столиці, інцидент стався в районі п’ятої години ранку на пляжі, закритому через пандемію і з цієї причини не оснащеному рятувальними службами.

Наразі заборону на відвідування пляжів і купання в морі зняті тільки для готелів та деяких приватних пляжів. Громадські пляжі як і раніше не доступні для відпочинку і купання. У поліції уточнили, що багато хто намагається піти на віддалені пляжі, де їх не помітить патруль, або виходять купатися в ранні години.

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Тим часом ця ділянка узбережжя в районі Ель-Агами давно користується дурною славою, зазначає видання. Цю ділянку прозвали “берегом смерті” через частоту нещасних випадків. У 2018 році тільки за один тиждень там загинула 21 людина, після чого місцева влада заборонила користуватися пляжем, доступ до нього був перекритий.