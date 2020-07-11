В Египте при попытке спасти ребенка в Средиземном море утонули 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. По меньшей мере 11 человек утонули в пятницу в Средиземном море в районе северной столице Египта Александрии. Об этом сообщил информационный портал Al Balad, передает УНН. Спасателям удалось обнаружить тела семерых человек, поиски остальных продолжаются.
Как сообщило издание Al Youm As Sabi, трагедия разыгралась в компаунде “Палм-Бич”. На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, в воде начала тонуть ребенок, спасать его бросились друг за другом несколько человек, в результате все погибли. По данным администрации туризма и курортов северной столицы, инцидент произошел в районе пяти часов утра на пляже, закрытом из-за пандемии и по этой причине не оснащенном спасательными службами.
Сейчас запрет на посещение пляжей и купание в море сняты только для гостиниц и некоторых частных пляжей. Общественные пляжи по-прежнему не доступны для отдыха и купания. В полиции уточнили, что многие пытаются пойти на отдаленные пляжи, где их не заметит патруль, или выходят купаться в ранние часы.
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Между тем этот участок побережья в районе Эль-Агами давно пользуется дурной славой, отмечает издание. Этот участок прозвали “берегом смерти” из-за частоты несчастных случаев. В 2018 году только за одну неделю там погибли 21 человек, после чего местные власти запретили пользоваться пляжем, доступ к нему был перекрыт.