У Єгипті наказали зачинити пляж, де напередодні потонули більше 10 осіб

Напередодні рано вранці компанія молодих людей відправилася купатися в морі під час відсутності патруля. Через пандемію всі пляжі в країні були закриті. Зараз можна потрапити лише на пляжі при готелях і на приватних територіях, а громадські як і раніше не функціонують. У зв’язку з цим багато хто намагається скористатися раннім часом доби або піти на віддалені території, де їх ніхто не помітить, щоб зайти в море, але такі пляжі не контролюються рятувальними службами.

За інформацією поліції, коли почав тонути підліток, йому на допомогу кинулися старші товариші, але і їх затягнуло підводною течією. В результаті на цей момент з води витягнули тіла семи загиблих, ще двоє вважаються зниклими без вести, їх пошуки тривають. Двоє врятованих перебувають у лікарні у вкрай важкому стані. Вік загиблих — від 14 до 26 років.

Ділянку узбережжя в районі Ель-Агамі на захід від Александрії прозвали “берегом смерті” через часті нещасні випадки: люди, які купаються регулярно тонуть там через складні і сильні підводні течії. У 2018 році тільки за один тиждень загинула 21 людина, після чого місцева влада заборонила відвідування пляжу, доступ до нього був перекритий.