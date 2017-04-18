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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36268 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101059 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153718 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115321 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115869 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112175 просмотра

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В египетской гробнице нашли шесть мумий возрастом 3,5 тыс. лет

В египетской гробнице нашли шесть мумий возрастом 3,5 тыс. лет

Киев  •  УНН

 • 14240 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Египте была обнаружена гробница с шестью мумиями, возраст которых оценивают в 3500 лет, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Издание отмечает, что в некрополе Дра-Абул-Нага рядом с египетским Луксором обнаружили шесть мумий в ярко расписанных деревянных гробах, которые окружены тысячами похоронных статуэток.

Как сообщает местное министерство по делам древностей, возраст находки оценивается в 3500 лет. Они принадлежат к эпохе Нового царства, которая является формой древнеегипетской государственности. Археологи датируют ее 1550-1069 годами до н.э.

Министр по делам древностей Халед Энан заметил, что открытие является важным из-за того, что гробницы прекрасно сохранились.

"Среди тысячи похоронных фигурок - скульптуры из терракоты, дерева и керамики. Кроме того, рядом с ними нашли сосуды с разным тематическим орнаментом", - подчеркивает издание.

По словам ученых, структура усыпальницы типична для Нового царства: придел могильного пространства ведет к прямоугольного зала с коридором и внутренней комнатой.

Также сообщается, что найденные мумии могут быть только началом: во внутренней комнате обнаружили более поздние захоронения, которые относятся уже к периоду XXI династии.

Отмечается, что специалисты планируют определить причины смерти мумифицированных людей, а также их родовую принадлежность.

Как сообщал УНН, 27 марта 2017 в Китае строительная бригада, прокладывала канализационные трубы, наткнулась на могилу, в которой находились два мумифицированные тела в хрустальных гробах, вероятно похоронены примерно 500 лет назад.

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