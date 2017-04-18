В египетской гробнице нашли шесть мумий возрастом 3,5 тыс. лет

Издание отмечает, что в некрополе Дра-Абул-Нага рядом с египетским Луксором обнаружили шесть мумий в ярко расписанных деревянных гробах, которые окружены тысячами похоронных статуэток.

Как сообщает местное министерство по делам древностей, возраст находки оценивается в 3500 лет. Они принадлежат к эпохе Нового царства, которая является формой древнеегипетской государственности. Археологи датируют ее 1550-1069 годами до н.э.

Министр по делам древностей Халед Энан заметил, что открытие является важным из-за того, что гробницы прекрасно сохранились.

"Среди тысячи похоронных фигурок - скульптуры из терракоты, дерева и керамики. Кроме того, рядом с ними нашли сосуды с разным тематическим орнаментом", - подчеркивает издание.

По словам ученых, структура усыпальницы типична для Нового царства: придел могильного пространства ведет к прямоугольного зала с коридором и внутренней комнатой.

Также сообщается, что найденные мумии могут быть только началом: во внутренней комнате обнаружили более поздние захоронения, которые относятся уже к периоду XXI династии.

Отмечается, что специалисты планируют определить причины смерти мумифицированных людей, а также их родовую принадлежность.

Как сообщал УНН, 27 марта 2017 в Китае строительная бригада, прокладывала канализационные трубы, наткнулась на могилу, в которой находились два мумифицированные тела в хрустальных гробах, вероятно похоронены примерно 500 лет назад.