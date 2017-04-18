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У єгипетській гробниці знайшли шість мумій віком 3,5 тис. років

У єгипетській гробниці знайшли шість мумій віком 3,5 тис. років

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Єгипті було виявлено гробницю з шістьма муміями, вік яких оцінюють в 3500 років, передає УНН з посиланням на ВВС.

Видання зазначає, що у некрополі Дра-Абул-Нага поруч із єгипетським Луксором виявили шість мумій у яскраво розписаних дерев’яних трунах, які оточені тисячами похоронних статуеток.

Як повідомляє місцеве міністерство у справах старовини, вік знахідки оцінюють у 3500 років. Вони належать до епохи Нового царства, яка є формою давньоєгипетської державності. Археологи датують її 1550-1069 роками до н.е.

Міністр у справах старовини Халед Енан зауважив, що відкриття є важливим через те, що гробниці прекрасно збереглися.

“Серед тисячі похоронних фігурок — скульптури з теракоти, дерева і кераміки. Крім того, поруч із ними знайшли судини з різним тематичним орнаментом”, — підкреслює видання.

За словами вчених, структура усипальниці типова для Нового царства: боковий вівтар могильного простору веде до прямокутного залу з коридором і внутрішньою кімнатою.

Також повідомляється, що знайдені мумії можуть бути лише початком: у внутрішній кімнаті виявили більш пізні поховання, які відносять уже до періоду XXI династії.

Наголошується, що фахівці планують визначити причини смерті муміфікованих людей, а також їхню родову приналежність.

Як повідомляв УНН, 27 березня 2017 року в Китаї будівельна бригада, що прокладала каналізаційні труби, натрапила на могилу, в якій перебували два муміфіковані тіла в кришталевих трунах, імовірно поховані приблизно 500 років тому.

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