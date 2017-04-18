У єгипетській гробниці знайшли шість мумій віком 3,5 тис. років
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Єгипті було виявлено гробницю з шістьма муміями, вік яких оцінюють в 3500 років, передає УНН з посиланням на ВВС.
Видання зазначає, що у некрополі Дра-Абул-Нага поруч із єгипетським Луксором виявили шість мумій у яскраво розписаних дерев’яних трунах, які оточені тисячами похоронних статуеток.
Як повідомляє місцеве міністерство у справах старовини, вік знахідки оцінюють у 3500 років. Вони належать до епохи Нового царства, яка є формою давньоєгипетської державності. Археологи датують її 1550-1069 роками до н.е.
Міністр у справах старовини Халед Енан зауважив, що відкриття є важливим через те, що гробниці прекрасно збереглися.
“Серед тисячі похоронних фігурок — скульптури з теракоти, дерева і кераміки. Крім того, поруч із ними знайшли судини з різним тематичним орнаментом”, — підкреслює видання.
За словами вчених, структура усипальниці типова для Нового царства: боковий вівтар могильного простору веде до прямокутного залу з коридором і внутрішньою кімнатою.
Також повідомляється, що знайдені мумії можуть бути лише початком: у внутрішній кімнаті виявили більш пізні поховання, які відносять уже до періоду XXI династії.
Наголошується, що фахівці планують визначити причини смерті муміфікованих людей, а також їхню родову приналежність.
Як повідомляв УНН, 27 березня 2017 року в Китаї будівельна бригада, що прокладала каналізаційні труби, натрапила на могилу, в якій перебували два муміфіковані тіла в кришталевих трунах, імовірно поховані приблизно 500 років тому.