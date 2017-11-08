В Японии разбился вертолет, есть погибшие

Оператор Toho Air Service Co сказал, что погибли сотрудники вертолетной сервисной компании, которые были на борту.

По словам министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, вертолет был на пути в префектуру Тотиги из префектуры Яманаши.

Полиция сообщает о множестве экстренных звонков от очевидцев.

Как писал УНН, на юге Саудовской Аравии упал вертолет, на борту которого находились чиновники и принц.