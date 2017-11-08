В Японии разбился вертолет, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В северо-западной части Токио разбился грузовой вертолёт, погибли четыре человека. Об этом сообщает The Mainichi со ссылкой на местных властей, передает УНН.
Оператор Toho Air Service Co сказал, что погибли сотрудники вертолетной сервисной компании, которые были на борту.
По словам министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, вертолет был на пути в префектуру Тотиги из префектуры Яманаши.
Полиция сообщает о множестве экстренных звонков от очевидцев.
Как писал УНН, на юге Саудовской Аравии упал вертолет, на борту которого находились чиновники и принц.