В Японії розбився вертоліт, є загиблі

Оператор Toho Air Service Co сказав, що загинули співробітники вертолітної сервісної компанії, які були на борту.

За словами міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму, вертоліт був на шляху до префектури Тотігі з префектури Яманаші.

Поліція повідомляє про безліч екстрених дзвінків від очевидців.

Як писав УНН, на півдні Саудівської Аравії впав вертоліт, на борту якого перебували чиновники та принц.