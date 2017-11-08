В Японії розбився вертоліт, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У північно-західній частині Токіо розбився вантажний вертоліт, загинули чотири людини. Про це повідомляє The Mainichi з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Оператор Toho Air Service Co сказав, що загинули співробітники вертолітної сервісної компанії, які були на борту.
За словами міністерства землі, інфраструктури, транспорту та туризму, вертоліт був на шляху до префектури Тотігі з префектури Яманаші.
Поліція повідомляє про безліч екстрених дзвінків від очевидців.
Як писав УНН, на півдні Саудівської Аравії впав вертоліт, на борту якого перебували чиновники та принц.