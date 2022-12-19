В Японии из-за непогоды обесточены по меньшей мере 16 тысяч домов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере, 16 тысяч домов в нескольких регионах Японии обесточены из-за мощных снегопадов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на японскую энергетическую компанию Tohoku Electric Power.
Снегопады затронули побережье Японского моря и северо-восток главного острова Хонсю.
Детали
Больше всего проблем в префектуре Ниигата, где от света отключено 11 тысяч домохозяйств. В настоящее время ведутся работы по возобновлению энергоснабжения.
Сильный снегопад обрушился на северо-восточные регионы Японии в воскресенье. В некоторых префектурах, например в Аоморе, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.
В регионе затруднено движение автомобильного транспорта по скоростному шоссе, перекрыты некоторые скоростные автострады. Также отменены некоторые поезда. В части регионов отсутствует мобильная связь.
Ожидается, что непогода будет бушевать и 20 декабря. Японское метеорологическое агентство предупреждает, что в некоторых регионах страны снежный покров в течение следующих суток увеличится на 80 см.