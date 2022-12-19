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В Японии из-за непогоды обесточены по меньшей мере 16 тысяч домов

Киев • УНН

 • 379172 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. По меньшей мере, 16 тысяч домов в нескольких регионах Японии обесточены из-за мощных снегопадов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на японскую энергетическую компанию Tohoku Electric Power.

Снегопады затронули побережье Японского моря и северо-восток главного острова Хонсю.

Детали

Больше всего проблем в префектуре Ниигата, где от света отключено 11 тысяч домохозяйств. В настоящее время ведутся работы по возобновлению энергоснабжения.

Сильный снегопад обрушился на северо-восточные регионы Японии в воскресенье. В некоторых префектурах, например в Аоморе, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.

В регионе затруднено движение автомобильного транспорта по скоростному шоссе, перекрыты некоторые скоростные автострады. Также отменены некоторые поезда. В части регионов отсутствует мобильная связь.

Ожидается, что непогода будет бушевать и 20 декабря. Японское метеорологическое агентство предупреждает, что в некоторых регионах страны снежный покров в течение следующих суток увеличится на 80 см.

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