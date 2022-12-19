У Японії через негоду знеструмлено щонайменше 16 тисяч будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше 16 тисяч будинків у кількох регіонах Японії знеструмлені через потужні снігопади. Про це УНН повідомляє з посиланням на японську енергетичну компанію Tohoku Electric Power.
Снігопади зачепили узбережжя Японського моря та північний-схід головного острову Хонсю.
Деталі
Найбільше проблем має префектура Ніігата, де від світла відключено 11 тисяч домогосподарств. Наразі ведуться роботи з відновлення енергопостачання.
Сильний снігопад обрушився на північно-східні регіони Японії у неділю. У деяких префектурах, наприклад, в Аоморі, Ніїгаті, Фукусімі та Ямагаті, висота снігового покриву склала від одного до двох метрів, що є рекордно високим показником для цієї пори року.
У регіоні утруднено рух автомобільного транспорту швидкісним шосе, перекрито деякі швидкісні автостради. Також скасовано деякі поїзди. У деяких регіонах відсутній мобільний зв'язок.
Очікується, що негода вируватиме і 20 грудня. Японське метеорологічне агентство попереджає, що у деяких регіонах країни сніговий покрив протягом наступної доби збільшиться на 80 см.