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У Японії через негоду знеструмлено щонайменше 16 тисяч будинків

У Японії через негоду знеструмлено щонайменше 16 тисяч будинків

Київ • УНН

 • 379172 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Щонайменше 16 тисяч будинків у кількох регіонах Японії знеструмлені через потужні снігопади. Про це УНН повідомляє з посиланням на японську енергетичну компанію Tohoku Electric Power.

Снігопади зачепили узбережжя Японського моря та північний-схід головного острову Хонсю.

Деталі

Найбільше проблем має префектура Ніігата, де від світла відключено 11 тисяч домогосподарств. Наразі ведуться роботи з відновлення енергопостачання.

Сильний снігопад обрушився на північно-східні регіони Японії у неділю. У деяких префектурах, наприклад, в Аоморі, Ніїгаті, Фукусімі та Ямагаті, висота снігового покриву склала від одного до двох метрів, що є рекордно високим показником для цієї пори року.

У регіоні утруднено рух автомобільного транспорту швидкісним шосе, перекрито деякі швидкісні автостради. Також скасовано деякі поїзди. У деяких регіонах відсутній мобільний зв'язок.

Очікується, що негода вируватиме і 20 грудня. Японське метеорологічне агентство попереджає, що у деяких регіонах країни сніговий покрив протягом наступної доби збільшиться на 80 см.

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