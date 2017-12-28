У Януковича была фобия преследования - нардеп

"В 2002 году Янукович говорил мне, что когда приезжает в Киев, то всегда ночует в другом месте, потому что "меня хотят убить, отравить". У него навязчивая фобия на эту тему... Говорить о том, что была какая-то прямая угроза тогда (в 2014 году - ред.) его жизни оснований нет", - сказал Сенченко.

По его словам, поводом принять решение о побеге из Украины Януковича могла "простимулировать" и бегство, после событий 20 февраля на Майдане, 77 из 168 депутатов его парламентской фракции.

"Янукович был четвертым президентом. Он и его "папередники" достаточно часто ездили по Украине и за границу. Но никогда не было, чтобы по отъезду Президента двери его администрации были открыты и бумаги валялись на полу. И это обстоятельство в том числе дает мне основания говорить о бегстве Януковича", - отметил Сенченко.

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны.

То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Как сообщал УНН, 27 декабря на заседании суд допросил командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, который в то время исполнял обязанности заместителя командира войск береговой обороны ВМС Украины, экс-начальника тыла в/ч А-4515, которая обеспечивала прием самолетов на аэродроме "Бельбек", Александра Кустановича, помощника командующего ВМС Украины Марины Каналюк и народного депутата, бывшего командующего в/ч А-4515, Юлия Мамчура, который в то время служил на аэродроме "Бельбек".