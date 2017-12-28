У Януковича була фобія переслідування - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У екс-президента України Віктора Януковича була стійка фобія, що його переслідують і хочуть вбити.
Про це сьогодні на допиті в Оболонському суді Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича, заявив народний депутат Андрій Сенченко, передає кореспондент УНН.
“У 2002 році Янукович говорив мені, що коли приїжджає до Києва, то завжди ночує в іншому місці, бо "мене хочу вбити, отруїти". У нього навязлива фобія на цю тему... Говорити про те, що була якась пряма загроза тоді (у 2014 році — ред.) його життю підстав немає”, — сказав Сенченко.
За його словами, приводом ухвалити рішення про втечу з України Януковича могла “простимулювати” і втеча після подій 20 лютого на Майдані 77 із 168 депутатів його парламентської фракції.
“Янукович був четвертим президентом. Він і його "попередніки" достатньо часто їздили по Україні і за кордон. Але ніколи не було, щоб по від’їзду Президента двері його адміністрації були відкриті і папери валялися на підлозі. І ця обставина в тому числі дає мені підстави говорити про втечу Януковича”, — зазначив Сенченко.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни.
Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
Як повідомляв УНН, 27 грудня на засіданні суд допитав командувача ВМС ЗС України Ігора Воронченка, який на той час виконував обов'язки заступника командира військ берегової оборони ВМС України, екс-начальника тилу в/ч А-4515, яка забезпечувала прийом літаків на аеродромі "Бельбек", Олександра Кустановича, помічника командуючого ВМС України Марину Каналюк і народного депутата, колишнього командувача в/ч А-4515, Юлія Мамчура, який на той час служив на аеродромі "Бельбек".