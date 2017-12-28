У Януковича була фобія переслідування - нардеп

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У екс-президента України Віктора Януковича була стійка фобія, що його переслідують і хочуть вбити.

Про це сьогодні на допиті в Оболонському суді Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича, заявив народний депутат Андрій Сенченко, передає кореспондент УНН.