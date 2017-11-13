В WOG рассказали секрет популярности бесконтактной оплаты за топливо

Она напомнила, что в апреле клиенты сети АЗК WOG получили возможность рассчитываться за топливо и заправлять свой автомобиль самостоятельно, без посторонней помощи, а также без необходимости выходить из автомобиля. Это стало возможным благодаря уникальному сервису WOG PAY, который был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE.

"И мобильное приложение в свое время, и сервис бесконтактной оплаты WOG PAY для большей части наших клиентов — что-то новое и непривычное. Поэтому нам как первопроходцу в обоих случаях нужно учить клиента, стимулировать его пробовать и продолжать использовать дальше", - рассказала она.

Капустина добавила, что перед маркетингом всегда стоит задача донести суть и преимущества сервиса клиенту. Также, важно показать и рассказать автолюбителю, какие потребности данный сервис может удовлетворить.

"Например, активность, которую сейчас мы проводим в сети, — информирование о скидке 3 грн на каждый литр топлива (именно дисконт) при использовании сервиса WOG PAY. По результатам нескольких недель акции, мы видим рост эксплуатации услуги (в количестве клиентов и чеков) в 3 раза, что уже является успехом", - объяснила она.

Директор по маркетингу компании добавила, что помимо продвижения новых сервисов и продуктов, ведется постоянная системная работа, направленная на стимулирование покупок, укрепление и рост эмоциональной связи с брендом.