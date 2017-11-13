В WOG рассказали секрет популярности бесконтактной оплаты за топливо
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. По результатам одной из последних акций компании WOG, эксплуатация услуги WOG PAY выросла в три раза. Об этом рассказала директор по маркетингу компании Ольга Капустина, передает УНН.
Она напомнила, что в апреле клиенты сети АЗК WOG получили возможность рассчитываться за топливо и заправлять свой автомобиль самостоятельно, без посторонней помощи, а также без необходимости выходить из автомобиля. Это стало возможным благодаря уникальному сервису WOG PAY, который был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE.
"И мобильное приложение в свое время, и сервис бесконтактной оплаты WOG PAY для большей части наших клиентов — что-то новое и непривычное. Поэтому нам как первопроходцу в обоих случаях нужно учить клиента, стимулировать его пробовать и продолжать использовать дальше", - рассказала она.
Капустина добавила, что перед маркетингом всегда стоит задача донести суть и преимущества сервиса клиенту. Также, важно показать и рассказать автолюбителю, какие потребности данный сервис может удовлетворить.
"Например, активность, которую сейчас мы проводим в сети, — информирование о скидке 3 грн на каждый литр топлива (именно дисконт) при использовании сервиса WOG PAY. По результатам нескольких недель акции, мы видим рост эксплуатации услуги (в количестве клиентов и чеков) в 3 раза, что уже является успехом", - объяснила она.
Директор по маркетингу компании добавила, что помимо продвижения новых сервисов и продуктов, ведется постоянная системная работа, направленная на стимулирование покупок, укрепление и рост эмоциональной связи с брендом.