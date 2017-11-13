У WOG розповіли секрет популярності безконтактної оплати за паливо

Вона нагадала, що в квітні клієнти мережі АЗК WOG отримали можливість розраховуватися за паливо і заправляти свій автомобіль самостійно, без сторонньої допомоги, а також без необхідності виходити з автомобіля. Це стало можливим завдяки унікальному сервісу WOG PAY, який був інтегрований в мобільний додаток WOG PRIDE.

"І мобільний додаток свого часу, і сервіс безконтактної оплати WOG PAY для більшої частини наших клієнтів - щось нове і незвичне. Тому нам як першопрохідникам в обох випадках потрібно вчити клієнта, стимулювати його пробувати і продовжувати використовувати далі", - розповіла вона.

Капустіна додала, що перед маркетингом завжди стоїть завдання донести суть і переваги сервісу клієнту. Також, важливо показати і розповісти автолюбителю, які потреби даний сервіс може задовольнити.

"Наприклад, активність, яку зараз ми проводимо в мережі, - інформування про знижку 3 грн на кожен літр палива (саме дисконт) при використанні сервісу WOG PAY. За результатами декількох тижнів акції, ми бачимо зростання експлуатації послуги (в кількості клієнтів і чеків) в 3 рази, що вже є успіхом", - пояснила вона.

Директор по маркетингу компанії додала, що крім просування нових сервісів і продуктів, ведеться постійна системна робота, спрямована на стимулювання покупок, зміцнення і зростання емоційного зв'язку з брендом.