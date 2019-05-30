В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа

“За семь недель в тюрьме Белмарш его состояние здоровья продолжило ухудшаться, он сильно потерял вес. Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя”, — отмечается в заявлении. В WikiLeaks добавили, что “серьезно обеспокоены” самочувствием Ассанжа.

Организация также осудила отказ шведского суда перенести дату слушания об аресте Ассанжа, назначенную на 3 июня, в связи с его состоянием здоровья.

Напомним, ранее организация WikiLeaks и адвокаты ее основателя Джулиана Ассанжа уже выражали обеспокоенность в связи с его самочувствием и условиями содержания в британской тюрьме. Врачи ранее диагностировали у Ассанжа депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами, которые стали результатом длительного пребывания в посольстве Эквадора, где он спрятался от британских властей и попросил политического убежища в июне 2012 года.