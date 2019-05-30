У WikiLeaks повідомили про погіршення стану здоров'я Джуліана Ассанжа
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Стан здоров'я засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа погіршилося за час, який він провів у лондонській в'язниці Белмарш. Як повідомила в середу WikiLeaks в Twitter, Ассанжа перемістили в лікарняне відділення пенітенціарної установи, інформує УНН.
"За сім тижнів у в'язниці Белмарш його стан здоров'я продовжив погіршуватися, він сильно втратив вагу. Рішення керівництва в'язниці перевести його в лікарняне відділення говорить сама за себе", - наголошується в заяві. У WikiLeaks додали, що "серйозно стурбовані" самопочуттям Ассанжа.
Організація також засудила відмову шведського суду перенести дату слухання про арешт Ассанжа, призначену на 3 червня, в зв'язку з його станом здоров'я.
Нагадамо, раніше організація WikiLeaks і адвокати її засновника Джуліана Ассанжа вже висловлювали стурбованість у зв'язку з його самопочуттям і умовами утримання в британській в'язниці. Лікарі раніше діагностували у Ассанжа депресію середньої тяжкості, інфекції дихальних шляхів і проблеми з зубами, які стали результатом тривалого перебування в посольстві Еквадору, де він сховався від британської влади і попросив політичного притулку в червні 2012 року.