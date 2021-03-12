В уличном туалете в Херсонской области обнаружили мертвого младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Херсонской области в уличном туалете обнаружено новорожденного мальчика - полиция установила, что он родился мертвым, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Херсонской области.
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"Сегодня в полицию поступило сообщение от медицинской сестры. Она рассказала, что в гинекологическое отделение больницы города Голая Пристань госпитализировано 41-летнюю женщину с кровотечением. Ее осмотрели врачи и установили, что она была беременна, срок примерно 33 недели. На учете в больнице она не находилась и ребенка не обнаружено", - говорится в сообщении.
Детали
Следственно-оперативная группа выехала по месту жительства роженицы в одно из сел Скадовского района. В уличном туалете полицейские обнаружили тело новорожденного мальчика. Сразу было открыто уголовное производство по ст.117 "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка" Уголовного кодекса Украины.
Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, согласно выводам которой ребенок родился мертвым. Сама роженица сейчас находится в больнице. Известно, что женщина имеет мужа и двух детей. По ее словам, она якобы не догадывалась о беременности. Другие обстоятельства происшествия она отказалась объяснять.
Напомним
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