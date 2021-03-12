У вуличному туалеті на Херсонщині виявили мертве немовля

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“Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення від медичної сестри. Вона розповіла, що у гінекологічне відділення лікарні міста Гола Пристань госпіталізовано 41-річну жінку з кровотечею. Її оглянули лікарі і встановили, що вона була вагітною, термін приблизно 33 тижні. На обліку в лікарні вона не перебувала і дитини не виявлено”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідчо-оперативна група виїхала за місцем проживання породіллі в одне з сіл Скадовського району. У вуличному туалеті поліцейські виявили тіло новонародженого хлопчика. Одразу було відкрите кримінальне провадження за ст.117 “Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини” Кримінального кодексу України.

Тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу, згідно з висновками якої дитина народилася мертвою. Сама породілля нині перебуває в лікарні. Відомо, що жінка має чоловіка та двох дітей. З її слів, вона нібито не здогадувалася про вагітність. Інші обставини події вона відмовилася пояснювати.

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