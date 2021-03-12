У вуличному туалеті на Херсонщині виявили мертве немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На Херсонщині у вуличному туалеті виявлено новонародженого хлопчика - поліція встановила, що він народився мертвим, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Херсонській області.
Цитата
“Сьогодні в поліцію надійшло повідомлення від медичної сестри. Вона розповіла, що у гінекологічне відділення лікарні міста Гола Пристань госпіталізовано 41-річну жінку з кровотечею. Її оглянули лікарі і встановили, що вона була вагітною, термін приблизно 33 тижні. На обліку в лікарні вона не перебувала і дитини не виявлено”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Слідчо-оперативна група виїхала за місцем проживання породіллі в одне з сіл Скадовського району. У вуличному туалеті поліцейські виявили тіло новонародженого хлопчика. Одразу було відкрите кримінальне провадження за ст.117 “Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини” Кримінального кодексу України.
Тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу, згідно з висновками якої дитина народилася мертвою. Сама породілля нині перебуває в лікарні. Відомо, що жінка має чоловіка та двох дітей. З її слів, вона нібито не здогадувалася про вагітність. Інші обставини події вона відмовилася пояснювати.
Нагадаємо
У Маріуполі під пологовим будинком залишили немовля.