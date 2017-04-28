В ВР ответили лишь на две электронные петиции украинцев

В частности, 23 мая 2016 в Верховной Раде ответили на петицию с просьбой принять Закон "О профессиональном образовании" (рег. № 3231), а почти через год, 9 марта 2017 года, - на петицию с требованием принять Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" (относительно образовательно-квалификационного уровня "младший специалист").

Так, в настоящее время на рассмотрении нет ни одной петиции.

Отметим, что на сайте электронных петиций Верховной Рады пока зарегистрировано 100 петиций.

Как сообщал УНН, Президент уже почти год не отвечал на петиции украинцев.